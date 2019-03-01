Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç: "Bu Bir Bayrak Yarışıdır"

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan Çeşme'dir" dedi.

Çeşme Belediye Meclisi'nin son dönem toplantısında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dalgıç, mevkilerin gelip geçici olduğunu belirterek, "Yaptığım bütün açıklamalarda şunu söyledim; evde daha rahat bir koltuğum var. Bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan Çeşme'dir. Çeşme'ye bir şeyler katabildiysek, kendimizi başarılı sayarız. Kolay bir süreç değildi. 5 yıllık dönemde 6-7 seçim oldu. Bütünşehir Yasası ile Alaçatı ve Çeşme Belediyeleri birleşti. Sevinerek söyletebilirim ki; Çeşme'de yaptığımız kamuoyu araştırmalarında, yüzde 60'ın üstündeki vatandaşımız, belediyenin görev tanımlarını biliyor. Hangisi yerel belediyenin, hangisi Büyükşehir'in, hangisi hükümetin görevine girdiğini, vatandaşlarımızın önemli bir bölümü biliyor. Bütün araştırmalar, Çeşme'de bilinç seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

"Planlar hazır"

Görev yaptıkları dönem içinde Reisdere planlarının bittiğini açıklayan Başkan Dalgıç, "Bu planlar içerisinde sosyal konut alanı hazırlandı. Daha önce de vardı, ama planlama aşamasındaydı. Parselasyon ile ilgili işlemler bitti. Geçenlerde meclisimizin aldığı iyi niyet kararı ile üniversite için bir alan ayrıldı. Planları biterse olağanüstü bir meclis yapabiliriz. Çeşme içerisinde yaptığımız kamulaştırmalar, koruma imar planları bitti. En çok sevindiğim nokta bundan sonra ne yapılacağı bellidir. Sahil düzenlemesi, meydan düzenlemesi planları yapıldı. Daha önce de söylemiştim; planlar Belediye Başkanı'nın çantasında olmaz. Planlar, Belediye'nin ilgili birimlerinde vardır. Planları devam ettirmek isteyen arkadaşlar, mutlaka devam ettirecektir. Çeşme'de nerede otopark yapılacak, nerede belediye hizmet binası yapılacak, nerede kültür merkezi yapılacak, nerede okul yapılacak, bunların hepsi planlarda belirlendi" diye konuştu.

"Restorasyon planları ve kaynak hazır"

Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç, "Görev alacak arkadaşa da öneri olarak söyleyeceğim; Çeşme'ye damga vuracak olan, Marina'dan başlayıp, Ontur Otel'e kadar yapılacak olan düzenlemenin ihale hazırlığı dahi yapıldı. Kullanılacak kaynak bellidir. Çeşmeköy diye çok bahsedildi, oranın da restorasyon projeleri bitti. Yüzde 70 finans kaynağı da sağlandı. Dalyan'daki caminin restore edilmesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kamulaştırdığımız binanın restorasyon projeleri hazırlandı. Gelecek başkan, düğmeye basar. Bu bina ile ilgili kamulaştırma veya boşaltma sorunu yok" diyerek sözlerini tamamladı.

"Birlik, beraberlik içinde çalıştık"

Meclis toplantısında söz alan AK Parti Meclis Üyesi Emin Yüce, "Meclisimizde birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Çeşme için güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Bu koltukların baki olmadığını hepimiz biliyoruz. Seçilerek gelip, gidiyoruz. Önemli olan dışarı çıktığımızda, vatandaşın bize aynı sevgi, saygıyı göstermesi. Bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beraber çalıştığımız için mutluydum. Size de saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Dalgıç, meclis toplantısının sona ermesinin ardından meclis üyelerine, hatıra olarak hediye dağıttı. - İZMİR

Kaynak: İHA