Cesaretin Var Mı Aşka filmi izle! Cesaretin Var Mı Aşka film konusu nedir?

Romantizm, komedi ve dramı bir arada barındıran "Cesaretin Var Mı Aşka" filminin başrollerini Guillaume Canet, Marion Cotillard ve Thibault Verhaeghe paylaşıyor. İki arkadaşın cesaret oyunları üzerine kurdukları bağı seyirci büyük bir heyecanla izliyor. Peki, Cesaretin Var Mı Aşka film konusu nedir? Yönetmenliğini Yann Samuell'in yaptığı Cesaretin Var Mı Aşka filmine dair daha fazla bilgi için haberimize göz atın! Cesaretin Var Mı Aşka filmi izle!

Romantizm, komedi ve dramı bir arada barındıran "Cesaretin Var Mı Aşka" filminin başrollerini Guillaume Canet, Marion Cotillard ve Thibault Verhaeghe paylaşıyor. İki arkadaşın cesaret oyunları üzerine kurdukları bağı seyirci büyük bir heyecanla izliyor. Peki, Cesaretin Var Mı Aşka film konusu nedir? Yönetmenliğini Yann Samuell'in yaptığı Cesaretin Var Mı Aşka filmine dair daha fazla bilgi için haberimize göz atın! Cesaretin Var Mı Aşka filmi izle!

CESARETİN VAR MI AŞKA FİLM KONUSU NEDİR?

Film, Sophie adlı küçük bir kızın diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğradığı yerde başlar. Yalnızca bir otobüs şoförü ve bir çocuk olan Julien, diğerlerinin su birikintisine attığı kitapları toplamasına yardım eder.

Julien, Sophie'yi neşelendirmek için ona ölümcül hastalığı olan annesinden bir hediye olan küçük bir teneke kutu verir. Onun için önemli olan hediyeyi, zaman zaman ona ödünç vermesini ister. Julien kutuyu kendisine verdiği anda geri isterken, Sophie bunun kendisi için ne kadar önemli olduğuna dair kanıt ister. Julien, otobüsün el frenini tereddüt etmeden bırakır ve çocuklarla dolu otobüs bir tepeden aşağı yuvarlanır. Oyunları başladı: kutu, tamamlanan her cesaretten sonra sahibini değiştirir.

Zengin Belçikalı bir ailenin oğlu ile fakir Polonyalı göçmenlerin kızı arasında kalıcı bir dostluk gelişir. Çocukken, okulda yaramazlık yaparlar, bir düğünü mahvederler ve birbirlerinden aptalca görevler talep ederler. Ergenlik çağında, cesaretlerinin bir sonucu olarak başkalarıyla olan romantik ilişkileri zarar görür. Bu arada, iki arkadaş oyun sırasında herhangi bir sonucu veya cezayı görmezden gelir.

Her zaman bir sonraki tekmeyi ararken, kahramanlar arasında bir aşk yavaş yavaş gelişir. Ama bunu kabul etmek istemezler, daha da aşırı cesaretlerle dikkatlerini ondan başka yöne çevirirler.

Genç yetişkinler olarak Julien, Sophie'ye evlenmek istediğini söyler, ancak daha sonra başka biri için önemli olduğunu söyler. Zirveye, Julien'in düğününü yarıda kesen Sophie ulaşılır, ardından babası tarafından kovulur ve Sophie neredeyse başka bir maç sırasında öldürülür. Julien, karısıyla evlenmek için geri döner ve Sophie, on yıl boyunca birbirlerini görmeyeceklerini açıklar.

On yıl geçer ve Julien evli ve iki çocuk babasıdır. Sophie, ünlü bir futbol yıldızı olan kocasıyla da evlenir. Başarılı bir Julien, Sophie'yi unutmadığını kabul etse de onu unuttuğunu varsayar. Julien'in onuncu evlilik yıldönümünün gecesi, Sophie ona oyunun tekrar başladığını belirten bir mesaj gönderir. Julien ve Sophie, başka bir cesaretin ortasında kısa bir an için buluşurlar, yine de Julien'e oyunlarının "hayatın kendisinden daha iyi" olduğunu hatırlatmak yeterlidir. Dramatik bir kazanın ardından Julien ve Sophie, eşlerinin itirazlarına rağmen nihayet yeniden bir araya gelir.

Filmin arka arkaya gösterilen iki alternatif sonu vardır. Birincisinde, Julien ve Sophie nihai bir cesaret olarak nihayet hayallerini birlikte paylaşmaya karar verirler, "sonsuz aşk hayalleri" - çift betonla doldurulmak üzere olan bir inşaat çukurunda dururken kucaklaşır. Çift çimentonun altına çekilirken öpüşür ve her ikisi de çamurda boğulur. Diğer son, artık yaşlanan Julien ve Sophie'nin bir bahçede birlikte vakit geçirmesine ve oyunlarını daha hafif cesaretlerle oynamaya devam etmesine sahiptir. Bununla birlikte, filmin açılış sahnesi (bir şantiyenin üstten görünümü ve Julien'in teneke kutusunun üst tarafının kısmen gömülü olduğu betonla dolu bir çukur) tekrarlanarak, iki arkadaşın kendilerini gömdüklerini ve betonun altında boğulduğunu düşündürür.

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Cesaretin Var Mı Aşka filmi izle!