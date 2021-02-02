Cerrahi maskenin mutasyonlu virüsten korunmada yetersiz kaldığı iddiası

İtalya'da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti, mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin işe yaramadığını ileri sürdü. Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da tek maskenin korunmada yetersiz kaldığını belirtti ve çift maske kullanılması gerektiğini vurguladı.

Dünyada birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. İtalya'da Kovid-19 ile Mücadele Gücü'nün başındaki isim Pier Luigi Bartoletti'den mutasyonlu virüs açıklaması geldi. Bartoletti, B 117 virüsü olarak bilinen ve virüsün İngiltere varyantı olan bu mutasyonlu virüse karşı cerrahi maskelerin herhangi bir işe yaramadığını ileri sürdü."

''CERRAHİ MASKE İŞE YARAMIYOR''

"Şu an kullanılan tıbbi maskenin yeni mutasyonlu virüse karşı bir işe yaramadığını iddia eden Bartoletti, "FFP2 veya FFP3 tipi maskelerin yeni virüs tipine karşı işe yarayabilir. Kapalı yerlerde maskeleri aşabiliyor. Daha öldürücü değil ama kesinlikle daha bulaşıcı. Gençleri de son derece etkiliyor. Kolay adapte olup hızlı hastalık yapıyor. Bu nedenle mutasyonlu varyanta karşı dikkatli olmalıyız. Tüm dünyada tedbirlerin daha da arttırılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

KAPALI ORTAMDA ÇİFT MASKE ŞART

Cerrahi maskenin virüsten korunmada yetersiz kaldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan geldi. Mutasyonlu virüsten korunmanın tek maskeyle mümkün olmayacağını belirten Kara, çift maske uyarısı yaptı ve devam etti:

"Eskiden aynı ortam içerisinde bulunan 10 kişiden 3'üne bulaşıyorsa şu an 6-7'sine bulaşabiliyor. Önceden mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1,5 metre, karşılıklı durma süremiz 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Kapalı bir ortamda maske sayısını 2 yapabiliriz" dedi.