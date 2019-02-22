Çermik'te 90 Kişiye Girişimcilik Belgesi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde girişimcilik eğitimi alan 90 kişiye belgeleri törenle verildi.

Çermik Kaymakamlığı ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen kursta eğitimi başarıyla tamamlayan 30'u kadın 90 kişiye belgelerinin verilmesi için tören düzenlendi.

Kaymakam Nazlı Demir, törende yaptığı konuşmada, doğası, tarihi, kültürü ve en önemlisi vatanına, milletine bağlı, huzur ve güven ortamını seven insanı ile Çermik'in Diyarbakır'ın, bölgenin ve Türkiye'nin incisi olduğunu belirtti.

"Allah'ın izniyle hepimizi günler günler bekliyor. Kaplıcalarından tutun da bütün potansiyelini hep birlikte değerlendireceğimiz ilçemiz için çok güzel projelerimiz var." diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köy ve mahalle ziyaretlerimizde gençlerimiz, kadınlarımız çalışmak istediklerini belirtiyorlardı. Bir kadının, girişimcilik belgesi alamadığını söylemesi üzerine bu kursu açmaya karar verdik. İhtiyacı olanlara, girişimcilere ve kendi işini yapmak isteyenlere, özellikle de kadınlara yönelik bu kursu açtık."

İlçede girişimci sayısını artırmak istediklerini kaydeden Demir, kursa yoğun bir katılımın olduğunu, hatta başka ilçelerden de başvuru olduğunu dile getirdi.

Demir, "Önceliği ilçemize verdik. 90 kişiye belge vereceğiz. İnşallah hayırlı olur. Lütfen bu belgeleri alıp bir kenara koymayın, hepiniz bunları değerlendirmeye bakın. İlçenin zengin potansiyeli var. Herkesin iş yapabileceği pek çok alan mevcut. Girişimci bir ruhla inşallah ilçemizi kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra 90 kişiye belgeleri verildi.

Törene, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kurum temsilcileri ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA