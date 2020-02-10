Çerkezköy OSB, hayvan barınağına kulübe ve mama yardımında bulundu
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Çerkezköy OSB, hayvan barınağına kulübe ve mama yardımında bulundu

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Kapaklı Belediyesi Hayvan Barınağı'na kulübe ve mama yardımında bulundu.

10.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:48
Çerkezköy OSB, hayvan barınağına kulübe ve mama yardımında bulundu

Müdürlüğü, Kapaklı Belediyesi Hayvan Barınağı'na kulübe ve mama yardımında bulundu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetimi sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

ÇOSB yönetimi, Kapaklı Belediyesi'ne ait hayvan barınağında kalan köpek ve kedilere kulübe ve mama yardımında bulundu.


Barınağın bir yıllık mama ihtiyacını karşılayan Çerkezköy OSB, 20 kulübeyi de barınağa teslim etti.

Kaynak: AA
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