Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi, açılış için gün sayıyor
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Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi, açılış için gün sayıyor

Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi, açılış için gün sayıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve 100 çocuğa aynı anda hizmet verecek olan Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi'nin çalışmalarında sona gelindi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve 100 çocuğa aynı anda hizmet verecek olan Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi'nin çalışmalarında sona gelindi.

Altınordu Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan, Ordu'nun sosyal belediyecilik vizyonu ve sosyal sorumluluk misyonuyla kurulacak ilk kreşi olma özelliği de taşıyan 'Altınordu Belediyesi Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi' projesinde çalışmalarda sona gelindi. Kısa sürede açılışı planlanan, 3 Aralık 2019 tarihinde cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adının yaşatılacağı sosyal sorumluluk projesi 'Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi' 100 çocuğa aynı anda hizmet verecek.

Çocukların güven içerisinde günlerini geçirebilecekleri, sağlıklı gelişimi ve değerler eğitimiyle geleceğe hazırlanacakları aynı zamanda kadınların hayatlarını da kolaylaştırarak, onların iş hayatına ve sosyal yaşama katılımlarına daha çok imkan sunacak olan kreş ve masal evi, 505 metrekare kapalı alana sahip. Çocukların, bedensel ve ruhsal gelişimleri için her türlü etkinlik ve aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri imkana sahip merkezde eğitim öğretim alanlarının yanı sıra 9 adet etkinlik ve oyun odası, 1 adet de sanat atölyesi bulunuyor.

Yapımında sona gelinen ve çalışmalarda son düzenlemelerin yapıldığı merkezle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşanabilir şehir adına her alanda çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şehirde belediyeciliğe yeni bir boyut kazandırmak istediklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını aktaran Tören, "Altınordu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerimizi şehrimizin dört bir tarafında kesintisiz bir şekilde sürdürürken vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunan, bu konuda görev ve sorumluluklar alan bir anlayışla da sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evimizi kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çok önemsediğimiz bu merkezimizde çocuklarımızı güvenli ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlarken kadınlarımızın da iş hayatına ve sosyal yaşamın her alanına daha aktif bir şekilde katılmalarına da katkı vereceğiz. Adı ile toplumsal bir mesaj da taşıyacak olan Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi hayırlı olsun" dedi. - ORDU

Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi, açılış için gün sayıyor
Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi, açılış için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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