'Ceren Özdemir' kitabı kız öğrencilere burs olacak
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'Ceren Özdemir' kitabı kız öğrencilere burs olacak

'Ceren Özdemir' kitabı kız öğrencilere burs olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi iken, 3 Aralık 2019 tarihinde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in hayatının anlatıldığı "İyi ki Doğdun Ceren" adlı ilk tanıtım kitabından 2 bin adet alarak kız öğrencilere...

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi iken, 3 Aralık 2019 tarihinde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in hayatının anlatıldığı "İyi ki Doğdun Ceren" adlı ilk tanıtım kitabından 2 bin adet alarak kız öğrencilere burs sağlanmasına destek olacak.

Vali Sonel, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ile Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sercan Poyraz ve derneğin diğer üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi iken, 3 Aralık 2019 tarihinde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in hayatının anlatıldığı "İyi ki Doğdun Ceren" adlı ilk tanıtım kitabı Vali Tuncay Sonel'e takdim edildi.

Ceren'in 20 yıllık yaşam öyküsünün ele alındığı ve Ordulu araştırmacı yazar Birol Öztürk tarafından kaleme alınan "İyi ki Doğdun Ceren" adlı kitabın ilk olarak kendisine takdim edilmesi dolayısıyla teşekkürlerini ileten Vali Tuncay Sonel, "Ceren evladımızın anısını yaşatacağız" diye konuştu.

Vali Sonel, "Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği olarak güzel bir işe imza atıyorsunuz. Kitaptan elde edilecek gelirler, sanat eğitimi gören kız evlatlarımıza burs olarak dağıtılmak üzere Ceren Özdemir Sanat Fonu'na aktarılacak. Biz hem Ordulu hemşehrilerimizden hem de Ordu dışında yaşayan hemşehrilerimizen bu kitaptan alarak katkı yapmalarını istiyoruz. Kitabın geliri ile sanatta ve kültürde nice öğrencilerimize destek verilecek. Kız öğrencilerimize destek sağlanacak" şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel, "2 bin adet basılan kitapları Valilik olarak hepsini alıyoruz. Sanat eğitimi gören kızlarımıza gelecek olsun, katkımız olsun. Ceren'in hatırasını yaşatacağız" diyerek, konuşmasını tamamladı. - ORDU

'Ceren Özdemir' kitabı kız öğrencilere burs olacak
'Ceren Özdemir' kitabı kız öğrencilere burs olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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