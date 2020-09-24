Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık
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Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık

24.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:49

Ordu'da genç bir kızı öldürdükten sonra 2 polisi yaralayan şahıs, hakim karşısında çıktı. Zanlının "Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık" sözleri duyanları şaşkına çevirdi.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürüp yakalanacağı sırada da iki polis memurunu yaralayan katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı. Katil Arduç, "7 buçuk aydır devam ediyor buraya gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" dedi.

GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP 2 POLİSİ YARALADI

Ordu'da, 3 Aralık 2019 tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

SAĞLIK RAPORU İSTENMİŞTİ

Olayın işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 Şubat ve 31 Mart ve 18 Haziran tarihlerinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarih olan bugüne ertelemişti.

"MAHKEMEYE GELMEKTEN BIKTIM, BU DAVAYI DA BİTİRELİM"

Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Polisleri yaralamaktan görülen davada katil Özgür Arduç, "7 buçuk aydır mahkeme devam etti. Ben de gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" diyerek, farklı söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, kati raporun gelmemesi ve raporun alınacağı sürenin uzayacağını dikkate alarak, polisleri yaralama dosyasından Özgür Arduç'u tahliye ettiklerini belirtti. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (16)
VAHDETTİN BAYRAM: beş on yıl yatar çıkar, kader mahkumu diye devlette iş verir. . . adalet bu ülkede yoktu yine yok.
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FERİT: Sen nefes aldigin sürece daha cok bikacaksin, as kendini bitsin bu is , ne ugrastiriyorsun devleti ,nedir bu arkadas ,yokmu hapiste babayigit bunu kökten haledecek .
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REDX: Ben mi yanlış okudum, polis yaralamaktan beraat mi etti ? Şaka mı bu ? Bu sistemde yarın bu adamı salarlar sokağa demedi demeyin. Rezil bir hukuk sistemi.
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