: Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

24.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:20

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

ELAZIĞ'A GİTTİ

Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü.

"2 KEZ TECAVÜZE UĞRADIM"

Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmaya görüntü sistemi üzerinden bağlandı. İlk ifadesinde ise "Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı.

Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek, özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki saldırganın, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü açık cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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