Ceren Özdemir davası: Sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Ceren Özdemir davası: Sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

20.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:02
Ceren Özdemir davası: Sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

'nun ilçesinde üniversite öğrencisi 'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.


Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti başkanı İbrahim Akbulut, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporla ilgili bilgilendirmede bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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