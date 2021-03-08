Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında? Ceren Hindistan nereli?
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Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında? Ceren Hindistan nereli?

08.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:05
Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında? Ceren Hindistan nereli?

Bir dönem magazin dünyasını oldukça meşgul eden bir evlilik ve boşanma süreci geçiren güzel oyuncu Ceren Hindistan yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında? Ceren Hindistan nereli? Ceren Hindistan dizileri nelerdir? Ceren Hindistan kaç yaşındandır?

Yeşil gözleriyle oldukça dikkat çeken, sakin tavırlarıyla pek çok insanın ilgisini çeken Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan kızının adı nedir? Ceren Hindistan dizileri nelerdir? Ceren Hindistan kaç yaşındandır?

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

Ceren Hindistan 27 Şubat 1989'da Ankara'da doğan , Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu. Birçok film ve dizide yer alan güzel oyuncu pek çok projede yer almıştır.

CEREN HİNDİSTAN'IN ÖZEL HAYATI

Ceren Hindistan'ın 2014 yılında iş adamı Ümit Aslan'la ilişkiye başlamış ve ikilinin 25 Temmuz 2015 yılında Arya Rima isminde kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Hindistan sevgilisi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016'da ayırdı.

CEREN HİNDİSTAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 - Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)

2013 - Firuze (Firuze) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl ( Ahsen Hatun) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2010 - Saklı Hayatlar (Nergis) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Sakarya Fırat (Nihan Tekintaş) (TV Dizisi)

2009 - Ah Kalbim ( Yeşim) (TV Dizisi)

2008 - Baba Ocağı (İsmet) (TV Dizisi)

2007 - Senin Uğruna (Serpil) (TV Dizisi)

2007 - Fedai (Ceyda) (TV Dizisi)

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