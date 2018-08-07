Cerebral Palsy'li Çocuklar İçin 1 Milyon Lira Bağış Hedefi

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nca (TSÇV) Cerebral Palsy'li (CP) çocukların eğitimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek "Steptember Sosyal Sorumluluk Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bu yıl, "Her gün 10 bin adım, 1 milyon lira bağış" sloganıyla 4 Eylül-1 Ekim'de hayata geçirilecek projeyle CP'li çocukların eğitimi için 1 milyon lira bağış toplanması hedefleniyor.

TSÇV İcra Kurulu Başkanı Altan Edis, vakfın CP'li çocukların teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitimlerine katkı sağladığını belirterek, 29 yılda 25 bine yakın CP'li çocuk, genç ve ailelerine destek olduklarını söyledi.

Edis, vakfın temel amacının CP konusunda farkındalık yaratmak, daha çok CP'li çocuk ile ailelerine ulaşmak için kaynak geliştirme projesi yürütmek olduğuna dikkati çekti.

2011'de Avustralya'nın öncülüğünde başlatılan ve 8 ülkede eş zamanlı olarak devam eden web tabanlı bir sosyal sorumluluk projesi olan Steptember'in Türkiye temsilciliğini yürüttüklerini ifade eden Edis, "Eylül boyunca devam edecek Steptember ile bin aşkın CP'li çocuğa tedavi, rehabilitasyon ve eğitim desteği sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

"Hedefimiz bağış miktarını yüzde 30 oranında arttırmak"

Projeyle 4 yılda yaklaşık 1 milyon 530 bin lira bağış toplandığını aktaran Edis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadar toplanan bağışlarla 61 bebeğimize 283 seans teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve erken müdahale desteği verdik. 106 çocuğumuza değerlendirme ve yönlendirme, 538 çocuğumuza bin 894 seans fizyoterapi, özel eğitim ve hidroterapi imkanı sağladık. 206 ailemize 743 seans psikolojik danışmanlık hizmeti sunduk. 70 çocuğumuzun eğitimi için burs desteği sağladık. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz projemizde hedefimiz bağış miktarını yüzde 30 oranında arttırarak, daha fazla CP'li çocuk ve ailesine destek olmak."

"Daha çok CP'li çocuğa umut olacağımıza inanıyorum"

TSÇV Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı da babası Sakıp Sabancı'nın kurduğu vakfın, yürüttüğü tüm çalışmalarla toplumun CP konusunda bilgilenmesine ve ömür boyu alması gereken hizmetleri ücretsiz olarak sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Toplumun ve kurumların Steptember Projesi'ne ilgisinin arttığına işaret eden Sabancı, "Daha çok CP'li çocuğa ulaşıyor ve konu hakkında farkındalığı arttırıyoruz. Bu projenin her geçen gün büyüyeceğine ve daha çok CP'li çocuğa umut olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Steptember gönüllüsü CP'li Tuğba Erbilen ise ailesinin ve TSÇV'nin desteğiyle sürdürdüğü başarı hikayesi anlattı.

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak ile Rallici Simin Bıçakçıoğlu da Steptember gönüllüsü olarak projeye sosyal medya üzerinden destek verecek.