'Cerahpaşa International' markası ile tarihi hastane yurt dışından hastalara online hizmet verecek
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'Cerahpaşa International' markası ile tarihi hastane yurt dışından hastalara online hizmet verecek

'Cerahpaşa International' markası ile tarihi hastane yurt dışından hastalara online hizmet verecek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bir dünya markası haline getiren 'Cerrahpaşa International' kuruldu.

18.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:23

'Cerahpaşa International' markası ile tarihi hastane yurt dışından hastalara online hizmet verecek

İSTANBUL - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bir dünya markası haline getiren 'Cerrahpaşa International' kuruldu. İlk hasta görüşmesini online olarak yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Bu bizim gelecek vizyonumuzu etkileyecek, üniversitemizi farklı bir noktaya taşıyacak bir proje"

Dünyanın korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesinde ön saflarda yer alan ve tüm kamuoyunun dikkatini ve uluslararası hastaların ilgisini üzerine çeken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 'Cerrahpaşa International' markası ile güvenilir sağlık hizmetini artık tüm dünyaya sunacak. Uluslararası hastalara yönelik olarak hazırlanan Cerrahpaşa International'ın "online doctor" uygulamasının ilk hasta görüşmesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapıldı.

Cerrahpaşa International markası ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı tek bir portal üzerinden sağlık turizmi amacıyla yenilikçi bir yaklaşım sergilenmiş oluyor. Sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden hastaları kabul etmekte olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uluslararası hastalara hitap edecek bir merkez de oluşturuldu. Cerrahpaşa International markasının gelecekte uluslararası hasta alanında çığır açması hedefleniyor.

Cerrahpaşa International markasının tanıtım toplantısı Ekrem Kadri Unat Amfisi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ve öğretim görevlileri katıldı.

"Cerrahpaşa öncü rolünü burada da gösterdi",

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sait Gönen konuşmasında,"Rektörümüz aylardır Cerrahpaşa International ile ilgili ekip çalışması yürüttü. Öyle bir ekip çalışması ki logosundan web tasarımına kadar kendisi bizzat ilgilendi. Bundan sonra projeyi devam ettirecek olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak bizleriz. Çok kıymetli hocalarımız ve çalışanlarımız. Bu da Cerrahpaşa'nın öncü faaliyetlerinden birisi olarak bundan sonraki yıllarda daha da belirginleşecek. Pandemi süreci de gösterdi ki; hem dünyada hem ülkemizde özellikle bir çok alanda online görüşmeler ve benzeri çalışmalar patlama yaptı. Önümüzdeki dönemde de bu süreçte doğru kararlar alan diğerlerinden çok daha fazla ön sırada olacaklar. Cerrahpaşa öncü rolünü burada da gösterdi. Bundan sonra da göstermeye devam edecek" dedi.

"Cerrahpaşa ciddi anlamda hasta portföyünü büyütüyor"

Çok heyecan verici bir olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, "Cerrahpaşa yeni bir marka oluşturuyor. Bugün bir milat noktası. Cerrahpaşa İnternational markası üniversitemizin tescil edilen bi

'Cerahpaşa International' markası ile tarihi hastane yurt dışından hastalara online hizmet verecek

Kaynak: İHA

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