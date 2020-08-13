Cerabluslu yetimlerin 'saçlarına örgü yüreklerine kardeşlik' ördüler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cerabluslu yetimlerin 'saçlarına örgü yüreklerine kardeşlik' ördüler

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus'ta savaştan etkilenen çoğu yetim 300 kız çocuğuna gönüllüler aracılığıyla kuaförlük hizmeti verildi.

13.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:23

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus'ta savaştan etkilenen çoğu yetim 300 kız çocuğuna gönüllüler aracılığıyla kuaförlük hizmeti verildi.

For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'taki çadır kamplarda kalan çoğu yetim 300 kız çocuğuna yönelik "Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü" projesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak gerçekleştirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen projenin koordinatörü Yönetmen Tülay Gökçimen'in de katıldığı etkinlikte, savaşın zorlu şartlarında yaşayan yüzlerce kız çocuğuna, Arapça ve Türkçe olarak bastırılan "Umut Veren Hikayeler" kitabı ve kişisel bakım seti de hediye edildi.

Gökçimen, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği koronavirüs salgınına karşı her tedbiri alarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukları maske ve dezenfektan ile karşıladıklarını belirten Gökçimen, "Projeyi elimizden geldiği kadar hijyen kurallarına uyarak gerçekleştiriyoruz. Bu konuda sıkıntı yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Gökçimen, Cerablus'ta anne babasını kaybeden birçok öksüz ve yetim çocuk olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız bu etkinlikle çocukların biraz daha iç dünyasına seslenmek istiyoruz. Zaten onlara gıda ve giyim gibi yardımları getiriyoruz ama bu projeyle onların saçlarını okşayıp onlara sevildiklerini hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sene ilk defa Arapça-Türkçe hikaye kitabı hazırladıklarını söyleyen Gökçimen, "For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği olarak içinde umudu, sabrı ve bugünlerin geçici ama yarınların güzel olduğunu anlatan 'Umut Veren Hikayeler' kitabının dağıtımını da gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Gökçimen, "Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü" projesini özellikle savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara, çocukluklarını hatırlatmak amacıyla devam ettireceklerini kaydetti.

El Cebel çadır kampında yaşayan 10 yaşındaki Teheni Ahmed ise "Bu programın düzenlendiği için çok mutluyum." diyerek programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Cerabluslu yetimlerin 'saçlarına örgü yüreklerine kardeşlik' ördüler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Ekonomi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Ekonomi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Dünya
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Alkollü gençlerin kaza yaptığı araç alev alev yandı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
Galatasaray, yetiştirme bedeli ödememek için Kerem Aktürkoğlu transferini henüz açıklamadı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Köpekten kaçayım derken araba çarptı! Küçük çocuğun zor anları kamerada
Köpekten kaçayım derken araba çarptı! Küçük çocuğun zor anları kamerada
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yeşim Salkım Orlando Bloom
Spor Falcao Okan Buruk Arda Turan Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Cerabluslu yetimlerin 'saçlarına örgü yüreklerine kardeşlik' ördüler - Cerablus
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 10:23:25. #1.15#
title