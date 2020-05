Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyorİNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde her gün 6 bin 400 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtılıyor.

Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde her gün 6 bin 400 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtılıyor. Ramazan ayında Suriye'deki savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına devam eden İHH, Cerablus ve El Bab'ta ihtiyaç sahibi 6 bin 400 kişilik yemeği her gün bölgedeki kamplara giderek dağıtıyor. İHH görevlileri, sivillere yardımları ulaştırırken koronavirüs tedbirlerine uyduklarını ifade edip, aynı zamanda Suriyelileri de bu yönde uyardıklarını kaydetti. Kaynak: DHA