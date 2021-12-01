Cerablus'ta yol çalışması tamamlandı

Suriye'nin Cerablus ilçesindeki yol çalışması tamamlandı.

Suriye'nin Halep ilçesine bağlı Cerablus ilçesinde yaşayanlara hizmetlerini sürdüren yerel meclis tarafından yürütülen yol yapım çalışması tamamlandı.

Cerablus kentindeki Yerel Meclis Başkanı Mühendis Muhammed Habash, Cerablus kentindeki yol ağının asfaltlanmasıyla projenin sona erdiğini söyledi. Yolun maliyetinin 4 milyon TL olduğunu kaydeden Habash, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından kentin güvenli ve istikrarlı bir yaşam için yeniden canlandırılması amacıyla yerel meclisin Türkiye ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. - CERABLUS