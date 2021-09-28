Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Güncel

- Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, farklı noktalarda meydana gelen iki farklı patlamada 2 sivilin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı

CERABLUS - Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, farklı noktalarda meydana gelen iki farklı patlamada 2 sivilin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde belediye meclis binası önünde bir çöp konteynerine yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İlçe merkezindeki bir çarşıda patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ikinci bir patlama meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yaralılar ise sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı

Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı

Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı

Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi

 MİT'ten PKK'ya büyük operasyon: Suriye'de en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten PKK'ya büyük operasyon: Suriye'de en üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mehmet Nuri Sezai Temelli Abdullah Öcalan Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Şallı Tanem Sivar Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Stefan Kuntz Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:45:21. #1.17#