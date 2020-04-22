Cerablus Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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Cerablus Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta Gaziantep Üniversitesine bağlı hizmet veren Cerablus Meslek Yüksekokulunun öğrencileri, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

22.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:20
Cerablus Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta Gaziantep Üniversitesine bağlı hizmet veren Cerablus Meslek Yüksekokulunun öğrencileri, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'taki okulun öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden kampanyaya katkı çağrıları yapan öğrenciler, okul önünde kurulan sandıklarda bağışları topladı.

Bölge halkının da destek verdiği öğrenciler, topladıkları parayı Türkiye'deki ilgili hesaba yatırılması için Cerablus Yerel Meclis yetkilisine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilerin çok güzel bir çalışmaya imza attığını belirterek şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitemizin bütün birimleri 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitime geçti. Eş zamanlı olarak Suriye'deki birimlerin de uzaktan eğitim entegrasyonu tamamlandı. Meslek yüksekokulunda dört sağlık bölümü açılmış olmasının ne denli isabetli olduğunu bu süreçte daha iyi görmüş olduk. Kardeşlik ve dayanışmanın önemli olduğu bu salgın günlerinde, Suriyeli öğrenci kardeşlerimizin kampanyaya gönüllerince katkı sağlamalarını çok anlamlı buluyoruz. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum."

Yerel Meclis Yetkilisi Abdullatif Muhammed de bölgeye Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı iyiliklerin halkta büyük karşılık bulunduğunu ve insanların Türkiye'ye karşı minnet duygusu beslediğini ifade ederek öğrencilerin çok anlamlı bir harekette bulunduğunu kaydetti.

Öğrencilerden İman Cacan da Türkiye'nin katkılarıyla eğitimlerine devam ettiklerini belirterek, "Yaptığımız katkı elbette Türkiye gibi büyük bir ülkeye bir şey kazandırmayabilir bunu biliyoruz ama biz de elimizden geleni yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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