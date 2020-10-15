Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı

Azerbaycan'ın cephedeki Ermeni birliklerini ağır yenilgilere uğratması sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaştı. Paşinyan, eğilerek poz verdiği fotoğrafına "Ülkemiz için canını veren şehitlerimizin yasını tutuyorum" notunu düştü.

27 Eylül'den bu yana bölgede süren operasyonlarda birçok kayıp veren Ermenistan'da askerin moralini yükseltmek için üretilen görsel içeriklerin ardından Başbakan Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"YAS TUTUYORUM"

Paşinyan, eğilerek poz verdiği bir fotoğrafını Twitter hesabından "Memleketimiz uğruna savaşan ve canlarını veren şehitlerimizin yasını tutuyorum" notu ile paylaştı.

MİSKET BOMBASI VE FOSFOR GAZI KULLANIYORLAR

Öte yandan 27 Eylül'den bugüne kadar Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda Azerbaycanlı 42 sivil hayatını kaybederken 20 sivil ise yaralandı. 1479 müstakil konut, 66 yüksek katlı konut ve 241 işletme de maddi hasar meydana geldi. Ermenistan'ın sivillere yönelik balistik füzeli saldırılarının yanı sıra misket bombası ve fosfor gazı da kullandığı ortaya çıktı.

AĞIR KAYIPLAR VERİYORLAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri teçhizatının imha edildiğini belirtti. İmha edilen askeri teçhizatlar arasında, 2 tank, 1 uçaksavar, 4 grad füze sistemi, 1 zenit füze kompleksi, 2 adet obüs ve 1 insansız hava aracı da bulunuyor.