Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor

Azerbaycan ordusu tarafından cephede darmadağın edilen Ermenistan'dan komik iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Suriyelilerin ve Pakistanlıların, Azerbaycan tarafında savaştığı iddiasında bulunan Ermenistan, bu kez de Afrikalıların cepheye gönderildiğini öne sürdü.

Emin adımlarla Karabağ'a ilerleyen Azerbaycan ordusu tarafından cephede paramparça edilen Ermenistan'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, "Siyah savaşçılar Azerbaycan tarafında savaşıyor" iddiasında bulundu.

İLK KOMİK İDDİALARI DEĞİL

Öte yandan 3 kez imzalanan ateşkesi her seferinde sivillere saldırarak ihlal eden Ermenistan, akılalmaz bir açıklamaya imza atarak, ateşkesi kendilerinin değil Azerbaycan'ın ihlal ettiğini öne sürmüştü.

ERMENİSTAN'A AİT SAVAŞ UÇAĞI VURULDU

Azerbaycan ordusu ise sahadaki ilerleyişini sürdürerek Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'ya yaklaştı. Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Ermenistan askerleri sahadan kaçarken, Azerbaycan son olarak Ermenistan'a ait SU-25 tipi bir savaş uçağını daha düşürdü.

GÖNÜLLÜ ASKER ARIYORLAR

Cephede askerlerini tutmakta zorlanan, üst düzey isimlerini bir bir kaybeden Ermenistan ise çareyi Dağlık Karabağ için ülke dışından asker bulmakta arıyor. Azerbaycan karşısında çaresiz kalan ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan ordusuna, Lübnan'daki Ermenilerden destek geldi. Ermenilerin yaşadığı mahallelerde, Dağlık Karabağ'da savaşmak için para yardımı ve gönüllü asker toplama masaları kuruldu.