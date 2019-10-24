24.10.2019 18:48

Cep telefonuyla atlayışını kaydetmiş

KARABÜK'te, koşarak 5 metreden apartman bahçesine atlayarak yaralanan Yusuf Yıldız'ın(23), atlayışını cep telefonuna kaydettiği ortaya çıktı.

Dün, 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Cadde'de meydana gelen olayda Karabük Üniversitesi öğrencisi Yusuf Yıldız, caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Yıldız'ı ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki olaydan habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti.

Vücudunda morluklar olan Yusuf Yıldız hastaneden taburcu oldu. Yusuf Yıldız'ın atlama anını cep telefonuna kaydettiği ortaya çıktı. Yusuf Yıldız cep telefonunu apartmanın istinat duvarına koyup atlayışını çekti. Olayın yaşandığı yerin bir alt caddesindeki evinde oturan Yusuf Yıldız, daha önce de atlayışlar yaptığını belirterek, "Önce atlayabilir miyim atlayamaz mıyım diye mesafeyi ölçüyorum. Daha önce de o yüksekliklerden atladım. Mesafeyi ölçüp atladım. Oradaki tek hatam dengemin bozulması. Dengesiz düştüm ve bu hale geldim. Tamamen kendi isteğimle atladım. Tarzanlık falan yapmak yok. Spor amaçlı yaptım. Bunun hoş görülmesi lazım. Atlayabilirim ama ben sonrasını öyle tahmin etmedim. Yanlış atladım. Dengem bozuldu ve düştüm. Gayet iyi durumdayım. Daha önceki atlayışlarımda hiç yaralanma olmamıştı. İlk defa karşılaştım. İyi bir tecrübe oldu. Bir daha böyle bir şey olursa daha dikkatli olabilirim. Orada vatandaşlar düğün izlermiş gibi izliyorlardı. Böyle duyarsız olmayalım." dedi.

Kaynak: DHA