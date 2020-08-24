Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı Adana'da cep telefonunu gasbettikleri 14 yaşındaki çocuğu sulama kanalına atarak kaçtıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da cep telefonunu gasbettikleri 14 yaşındaki çocuğu sulama kanalına atarak kaçtıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde arkadaşlarıyla vakit geçiren A.O.Ö'nün (14) yanına tanımadığı 3 kişi geldi.

Zanlılardan biri önce fotoğraf çekme, daha sonra da yakınına ulaşması gerektiği bahanesiyle A.O.Ö'den cep telefonunu istedi.

Olumsuz yanıt alan şüphelilerden biri, çocuğun kollarından tutarken diğeri de bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasbetti.

Daha sonra zanlılar, çocuğu DSİ'ye ait sulama kanalına atarak kaçtı.

Arkadaşlarının yardımıyla sulama kanalından çıkan A.O.Ö. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Serkan Ç. (20), İsa Y. (19) ve B.M. (17) olduğunu belirledi.

Döşeme Mahallesi'deki metruk evde saklandıkları tespit edilen 3 zanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Serkan Ç. ve İsa Y. tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA