Cep telefonu kapkaççısı tutuklandı

Adana'da iki kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da iki kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Haziran Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yürüyen Suriye uyruklu Mahmut al-Yahya'nın yanına gelen bir kişi, arkadaşını araması gerektiğini söyleyip cep telefonunu istedi. Yardım isteğini geri çevirmeyen Yahya'dan cep telefonunu alan şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Şüpheli, bu olaydan yarım saat sonra Esra Zen'in evine gidip kapıyı çaldı. Kapıyı açan Zen'e su sayacını kontrol ettiğini ve amirini araması gerektiğini söyleyen şüpheli, kadından cep telefonunu istedi. Zen'in cep telefonunu alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Al-Yahya ile Zen'in şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan Suriye uyruklu Mohamed Mahdi al-Durgham olduğunu tespit etti. Polis, şüpheli al-Durgham'ı saklandığı adrese yaptığı baskında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen al-Durgham, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı