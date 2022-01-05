Cennet Mahallesi nerede çekildi? Cennet Mahallesi ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim? - Haberler
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Cennet Mahallesi nerede çekildi? Cennet Mahallesi ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?

Cennet Mahallesi nerede çekildi? Cennet Mahallesi ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?
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Yıllara damga vuran televizyon ekranlarının renkli dizisi Cennet Mahallesi'nin Balat'taki simge ahşap evi satışa çıkarıldı. Tarihi ev için istenilen ücretin ise 2 milyon 900 bin TL olduğu öğrenilmişti. Cennet Mahallesi nerede çekildi? Cennet Mahallesi ne zaman çekildi? Cennet Mahallesi oyuncuları kim?

Cennet Mahallesi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarından 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, renkli sahneleri, güçlü kadrosu ve hikayesiyle Türk dizi tarihine damga vurmuştu. Usta isim Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi dizisi, şimdilerde yüzlerce olaya şahitlik eden tarihi ahşap ev ile gündeme geldi.

Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi'ne 2004 - 2007 senelerinde ev sahipliği yapan, İstanbul'un Balat semtinde bulunan ahşap bina son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Dizide Yunus karakterine hayat veren Müjdat Gezen'in ailesiyle birlikte yaşadığı simge ahşap yapı, sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Balat'ta bulunan 1900'lü yılların başında inşa edilmiş 4 katlı tarihi ahşap ev için istenilen ücret ise 2 milyon 900 bin TL.

Cennet Mahallesi nerede çekildi? Cennet Mahallesi ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan gayrimenkul danışmanı İrfan Pulcu yapının müzeye dönüşebileceğini kaydederek, " Alişan'ın canlandırdığı Yunus karakterinin yaşadığı odanın müze olarak hizmet vermesi gündemde. Dizideki eşyaları da orada sergilenebilir. Buna evi alacak kişi karar verecek." diye konuştu.

OyuncuRolBölüm
Melek Baykal Pembe1-119
Müjdat Gezen Yunus1-41, 46, 119
Alişan Ferhat1-119
Çağla Şikel Sultan1-119
Zeki Alasya Komiser1-119
Ümit Yesin Muharrem1-119
Şeyla Halis Menekşe1-119
Aylin Kabasakal Fatoş1-119
Zihni Göktay Ethem29-119
Levent Tülek Rıza1-119
Erol Günaydın Deli Kadir/ Kadir Dede1-15, 27-56, 75-119
Ayten Erman Kısmet Ana1-119
Ozan Uzun Nuri1-119
Selin Altay Helga87-119
Serhan Arslan Gudik Hasan97-119
Seyit Karabulut Aliş1-119
Belemir Temizsoy Ayşe1-119
Ateşböceği Ercan Patron Halil13-119
Cumhur Arat Salih (5)30-119

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