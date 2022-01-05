Cennet Mahallesi nerede çekildi? Cennet Mahallesi ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?

Cennet Mahallesi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarından 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, renkli sahneleri, güçlü kadrosu ve hikayesiyle Türk dizi tarihine damga vurmuştu. Usta isim Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi dizisi, şimdilerde yüzlerce olaya şahitlik eden tarihi ahşap ev ile gündeme geldi.

CENNET MAHALLESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi'ne 2004 - 2007 senelerinde ev sahipliği yapan, İstanbul'un Balat semtinde bulunan ahşap bina son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

2 MİLYON 900 BİN TL İSTENİYOR

Dizide Yunus karakterine hayat veren Müjdat Gezen'in ailesiyle birlikte yaşadığı simge ahşap yapı, sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Balat'ta bulunan 1900'lü yılların başında inşa edilmiş 4 katlı tarihi ahşap ev için istenilen ücret ise 2 milyon 900 bin TL.

TARİHİ YAPI MÜZE OLABİLİR

Konu hakkında açıklamalarda bulunan gayrimenkul danışmanı İrfan Pulcu yapının müzeye dönüşebileceğini kaydederek, " Alişan'ın canlandırdığı Yunus karakterinin yaşadığı odanın müze olarak hizmet vermesi gündemde. Dizideki eşyaları da orada sergilenebilir. Buna evi alacak kişi karar verecek." diye konuştu.

CENNET MAHALLESİ OYUNCULARI

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