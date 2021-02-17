Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ahşap ev satılıyor! İşte fiyatı...
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Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ahşap ev satılıyor! İşte fiyatı...

17.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:15
Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ahşap ev satılıyor! İşte fiyatı...

Snob Magazin'den Arif Hür'ün özel haberine göre; 2004-2007 yılları arasında SHOW TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap bina satılığa çıkarıldı. Tarihi ahşap ev için istenilen fiyat dudak uçuklattı. Öte yandan dizide Ferhat karakterini canlandıran Alişan ile ilgili o detay ise herkesi şaşırttı. İşte tüm ayrıntılar...


Snob Magazin'den Arif Hür'ün özel haberine göre;& ;Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı, Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından olan Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev satılıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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