Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ahşap ev satılıyor! İşte fiyatı...

Snob Magazin'den Arif Hür'ün özel haberine göre; 2004-2007 yılları arasında SHOW TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap bina satılığa çıkarıldı. Tarihi ahşap ev için istenilen fiyat dudak uçuklattı. Öte yandan dizide Ferhat karakterini canlandıran Alişan ile ilgili o detay ise herkesi şaşırttı. İşte tüm ayrıntılar...



