Cenk Yaltırak kimdir? Cenk Yaltırak mesleği ne? Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli?
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Cenk Yaltırak kimdir? Cenk Yaltırak mesleği ne? Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli?

31.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:15
Cenk Yaltırak kimdir? Cenk Yaltırak mesleği ne? Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli?

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Cenk Yaltırak hakkında Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli? Cenk Yaltırak kimdir? Cenk Yaltırak mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Cenk Yaltırak hayatı ve biyografisi!

Dikkat çekici yorumları ile öne çıkan Cenk Yaltırak bilim adamı kimliği yanında yorumcu yönü de vardır. Peki, Cenk Yaltırak kimdir? Cenk Yaltırak mesleği ne? Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli?

PROF. CENK YALTIRAK KİMDİR?

Cenk Yaltırak (1963, İstanbul), Türk yerbilimci. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'nin Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak çalışmaktadır. Marmara Denizi'nin tektonik yapısı üzerine araştırmalarıyla tanınmaktadır.

Yaltırak, 1987'de Trakya Üniversitesi'nden, 1992'de İTÜ'den mezun oldu. Yüksek lisansını 1996'da İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü'nde, doktorasını ise 2003'te İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu.

Yüksek lisans ve doktora tez araştırmalarını sırasıyla Güney Trakya sahilleri ve Edremit Körfezi jeolojisi üzerinde yaptı. Bu bölgelere ek olarak, 2000-2001 yıllarında Kanada'nın Newfoundland Memorial Üniversitesi'nde Marmara Denizi üzerine de çalışmaya başladı. Bu konudaki üstün nitelikli araştırmaları sayesinde 2003 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teşvik Ödülü'nü, doktorasını tamamlamadan kazanan ilk araştırmacı oldu]. Araştırma sahasının önemli akademik dergilerinden Marine Geology tarafından iki kere özel sayı editörlüğüne davet edildi.

Yaltırak, araştırmalarında sismik verilere ek olarak tarihsel deprem kayıtlarını da kullanmaktadır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 22:15:24. #1.15#
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