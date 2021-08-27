Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli? Cenk Küpeli biyografisi!
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Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli? Cenk Küpeli biyografisi!

Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli? Cenk Küpeli biyografisi!
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Emekli basketbol spikeri Avni Küpeli'nin oğlu olan Cenk Küpeli, 2019 yılında eski manken ve oyuncu Demet Şener ile evlenmişlerdi. Bu evlilik 2021 yılında sona erdi. Hayatı araştırılan Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli? Cenk Küpeli mesleği nedir? Cenk Küpeli hayatı ve biyografisi nedir?

Şu anda tekstil, gıda ve eğitim sektörlerinde faaliyet yapan Küpeli Grup yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapmaktadır. Peki, Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli? Cenk Küpeli mesleği nedir? Cenk Küpeli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli (1985, Ankara), Türk girişimci ve eski milli basketbolcu.

TRT eski spikeri olan Avni Küpeli'nin oğlu olarak 1985'te Ankara'da dünyaya geldi.Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisans eğitimi sonrası Amerika Birleşik Devletleri New York eyaletine giden Cenk Küpeli, Asa College eğitimi sonrası MBA sertifikasını New York City Üniversitesi'nde finans programını bitirerek almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra da Nişantaşı Üniversitesi Yüksek Lisans MBA/İşletme Yönetimi programından yüksek lisans derecesi almıştır.

KARİYERİ

13 yıl profesyonel Basketbol oynayan Küpeli, 2011 yılında Ankara'dan CHP milletvekili aday adayı olarak o dönem Türkiye'nin en genç milletvekili adayı unvanını almıştır. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. 2018 yılında BMD(Birleşmiş Markalar Derneği) Genel Sekreterliği görevlerinin ardından yabancı portföy yönetim şirketlerinin Türkiye yatırımlarının yönetimlerini üstlenmiştir. Şu anda tekstil, gıda ve eğitim sektörlerinde faaliyet yapan Küpeli Grup yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EVLİLİĞİ

2019 yılında eski manken ve oyuncu Demet Şener ile evlenmişlerdir. Bu evlilik 2021 yılında sona ermiştir.

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Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli? Cenk Küpeli biyografisi! - Haberler
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