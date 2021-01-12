Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli? Cenk Küpeli ne iş yapıyor, mesleği ne?

21 Haziran 2019 da evlenen Demet Şener - Cenk Küpeli çiftinden ayrılık haberi geldi. Demet Şener - Cenk Küpeli çifti anlaşmalı olarak boşandı. 21 Haziran 2019 da Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener istenmeyen gelin olmuştu. Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında, nereli? Cenk Küpeli ne iş yapıyor, mesleği ne?

Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlu ve geliniyle ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Küpeli, "Demet Şener, oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Oğlumuzu bizden kopardı" demişti.

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi.

Eski basketbolcu Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor. Cenk Küpeli'nin Demet Şener ile ilişkisi başladığında başka biriyle nişanlı olduğu iddia edilmişti.

Küpeli, basın açıklamasında; Çıkan haberler kesinlikle doğru değildir. Bu zamana kadar kimseyle nişanlanmadım. Kendisi eski kız arkadaşımdır. Olmayan şeylerle Demet'le olan ilişkim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Şu anda tek önemli şey Demet'le olan ilişkimdir. Saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.