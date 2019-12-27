Cenk İldem ikinci kez baba oldu
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Cenk İldem ikinci kez baba oldu

Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonalarında birçok madalya alan Cenk İldem ikinci kez baba oldu.

27.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:40
Cenk İldem ikinci kez baba oldu

Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonalarında birçok madalya alan ikinci kez baba oldu. İldem, kızına Sare adını verdi.

Milli güreşçi Cenk İldem, ikinci defa baba olma sevinci yaşadı. Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonalarında birçok madalya kazanan, 2020 Tokyo Olimpiyatları için de vize alan İldem'in, kızı dünyaya geldi. İldem ailesi kızlarına Sare adını verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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