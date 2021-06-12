Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti
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Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Şarkıcı Cenk Eren ise oyunculuğunu beğendiği Serenay Sarıkaya'yı bikinili pozlarından dolayı Banu Alkan'a benzetti.

İş insanı Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan ama geçtiğimiz günlerde bu iddiaları reddeden oyuncu Serenay Sarıkaya, Göcek'teki tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarını gören şarkıcı Cenk Eren, eleştirmeden duramadı.

CENK EREN'DEN BANU ALKAN BENZETMESİ

Müzisyen Cenk Eren, Instagram hesabından Seranay Sarıkaya'nın bikinili fotoğraflarını paylaşarak, "İyi bir oyuncu, çok güzel bir kadın, iyi giden bir kariyere ve çok da iyi bir menajere sahip. Peki durum böyleyken neden 90'lı yılların Banu Alkan'ı gibi pozlar vermeye gerek duyar? Uzun yıllardır böyle magazin konularında yorum yapmadım, bana düşmez ama çok beğendiğim bir oyuncu olduğu için dayanamadım, umarım kırılmaz bana" dedi.

Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Sosyal medyada dikkat çeken ünlüler arasında olan Seranay Sarıkaya, tatil pozlarını paylaşmıştı. Leopar desenli bikinisiyle peş peşe pozlarını paylaşan oyuncuya 458 binden fazla beğeni gelmişti.

Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti
Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti
Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti
Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti
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Burak Akdoğan
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Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti - Haberler Magazin
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