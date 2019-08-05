Usta oyuncu Cengiz Sezici, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün nefes darlığı nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Cengiz Sezici için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Usta oyuncu Nur Sürer, Menderes Samancılar ve Cengiz Sezici'yle sinemaya başlama anısını anlattığı sırada salondakiler gözyaşlarına boğuldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

3 Ağustos Cumartesi günü aniden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Türk sinemasının emektar oyuncusu Cengiz Sezici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

69 yaşındaki usta oyuncu Sezici için bugün de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Sezici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, sahneye kondu. Burada konuşma yapan usta oyuncu Nur Sürer, "1984'te Cengiz'le bir çalışmamız olmuştu. Filmin kaba kopyası seyredilirken, Cengiz ön tarafta Yaşar Kemal'le oturuyor. Yaşar Kemal filmi çok beğendi ve Cengiz'e 'Bu kadar iyi olduğuna göre o da Adanalı herhalde' dedi. Ben de 'Öyle hissettiyseniz, Adanalıyım' dedim. Çünkü ben sinemaya Menderes Samancılar ve Cengo ile Karataş'ta başladım" dedi. Sürer bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

"ONUN KOKUSUNU ÖZLEYECEĞİM"

Duygulandığı için konuşmakta zorluk çeken sanatçı Sürer, "Biz bu ülkenin iyi evlatlarıyız. Kardeşimiz de kendi toprağına geldi, ona iyi bakın. Bugün çok üzgünüm. Menderes'le olduğu gibi Cengiz'le çok çalıştım. Karı-koca oynardık, çok didişirdik. Ben şimdi kime takılacağım? Onun kokusunu, kavgalı hallerimizi hayatımın sonuna kadar özleyeceğim. Güle güle Cengo" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"KONUŞMAKTAN AĞLAMAKTAN YORULDUM"

Usta oyuncu Menderes Samancılar ise "Konuşmaktan ve ağlamaktan yorulduk. Cengiz'le en çok çalışanlardan biri benim. Sanırım 23 film ve epey dizi çektik birlikte. Cengiz'in içerisinde her şey vardı. O bir usta aktör olduğu kadar asil bir Adanalıydı, bunu unutmayın" diyerek gözyaşı döktü.

AYAKTA ALKIŞLANARAK UĞURLANDI

Tören esnasında Sezici'nin yakınları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Sanatçı dostlarının ve protokol konuşmalarının ardından Sezici, törene katılanlar tarafından ayakta alkışlanarak uğurlandı. Düzenlenen törenin ardından Sezici'nin naaşı defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, sanatçı ve oyuncular Caner Cindoruk, Emre Karayel ile Sezici'nin çok sayıda seveni ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA