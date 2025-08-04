Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Sitare Akbaş ile ilişkisiyle gündeme gelen Cengiz Orhonlu, sosyal medya ve magazin dünyasında kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Cengiz Orhonlu'nun yaşamı, mesleği ve kişisel bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Cengiz Orhonlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş'ın eşi Cengiz Orhonlu ne iş yapıyor? İşte, ayrıntılar…

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi dünyasında çok yönlü çalışmalarıyla dikkat çeken Cengiz Orhonlu, 8 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat dünyasına köklü bir aileden gelen Orhonlu, ünlü sanatçı Kamuran Akkor'un torunu olarak da tanınıyor.

Cengiz Orhonlu kimdir

Sanat yolculuğuna ışık asistanlığı ile adım atan Orhonlu, eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı. Sahne sanatlarına olan ilgisi onu kısa sürede tiyatronun merkezine taşıdı. Tiyatro deneyimini ilk olarak Kats Sahne bünyesinde geliştiren Orhonlu, burada oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra teknik alanda da kendini gösterdi.

Günümüzde Kats Sahne çatısı altında hem tiyatro oyuncusu olarak sahneye çıkan hem de koordinatörlük ve ışık tasarımı görevlerini başarıyla yürüten Cengiz Orhonlu, çok yönlü kariyeriyle genç sanatçılar arasında öne çıkıyor.

Cengiz Orhonlu kaç yaşında

Tiyatro Çalışmaları ve Ödülleri

Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2022: En İyi Müzik

Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri 2020: Genç Yetenek

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Seyirci – Işık Tasarımcı (2020)

Kelebekler Özgürdür – Oyuncu / Işık Tasarımcı (2019)

Ufak Tefek Yaşamlar – Oyuncu / Işık Tasarımcı (2018)

Paket Servis – Oyuncu (2017)

Fareli Köyün Klarnetçisi – Oyuncu / Işık Tasarımcı (2017)

Patron – Işık Tasarımcı (2017)

Fareli Köyün Kavalcısı – Işık Tasarımcı

Sitare Akbaş'ın eşi Cengiz Orhonlu ne iş yapıyor

Rol Aldığı Film ve Diziler

O Kız (Ozan, TV Dizisi, 2022)

Arka Sokaklar (TV Dizisi, 2019)

Bensiz (Sinema Filmi, 2013)