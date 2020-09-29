Cengiz Koraltan kimdir? Esra Erol'a çıkan Cengiz Koraltan kaç yaşında, nereli?
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Cengiz Koraltan kimdir? Esra Erol'a çıkan Cengiz Koraltan kaç yaşında, nereli?

29.09.2020 09:38 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:41
Cengiz Koraltan kimdir? Esra Erol'a çıkan Cengiz Koraltan kaç yaşında, nereli?

Esra Erol'un TV ekranlarında sunduğu programa katılan Esra Karakuş ile bir ilişkisi olduğu ortaya çıkan Cengiz Koraltan kimdir? Esra Karakuş, komşusu Cengiz Koraltan ile kaçmış ve ardından bebeğinin babasının da Koraltan olduğu öğrenilmişti.Peki, Cengiz K. olarak bilinen Cengiz Koraltan kim?

Esra Karakuş ve Ferdi Karakuş çiftinin Esra Erol'un programına çıkmasıyla adı duyulan Cengiz Koraltan, gündeme oturan isimler arasında yer alıyor. Kendisinden 28 yaş küçük komşusu Esra Karakuş ile birliktelik yaşayan Koraltan, birliktelikten bir de çocuk sahibi oldu. İşte, ayrıntılar...

CENGİZ KORALTAN KİMDİR?

Koraltan'ın sosyal medya hesaplarında yer alan bilgiye göre, bir cam firmasında çalışıyor. Aydın ili Kuyucak'ta yaşayan Cengiz Koraltan'ın 55 yaşında olduğu biliniyor.

Koraltan, Ferdi Karakuş'un, eşi Esra Karakuş'un kaçtığını söyleyerek Esra Erol'un programına başvurmasıyla gündeme geldi. Programda Esra Karakuş'un 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Diğer yandan Karakuş çiftinin bebeklerine yapılan DNA testi sonucu ile de babasının komşu Koraltan olduğu öğrenildi.

Cengiz Koraltan kimdir? Esra Erol'a çıkan Cengiz Koraltan kaç yaşında, nereli?

Olayların ardından Cengiz Koraltan'ın 2018 yılında yaptığı uygunsuz paylaşımlar olduğu öğrenildi. Gelişmelerin ardından da RTÜK, ''Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

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