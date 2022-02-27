Cengiz İmren kimdir? sorusu Bu akşam Star TV ekranlarına gelecek olan İbo Show konuklarından Cengiz İmren kimdir? Cengiz İmren nereli, kaç yaşında? Cengiz İmren şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden sanatçı hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar....

CENGİZ İMREN KİMDİR?



1974 Şanlıurfa doğumlu, Türk arabesk müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. Doğumunun ardından babasının Batman'da çalışması nedeni ile Batman'a taşınmış, 19 yaşına kadar yaşantısını Batman'da sürdürmüştür. 2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplamıştır.

İbrahim Tatlıses'e bestelerini verdiği "Birtanem" ve "Ağlıyorum Kahrımdan" şarkılarıyla ismini duyurmuştur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı "İnanamam" albümüyle başlamıştır.

2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplamıştır.

İnanamam albümü öncesi Hollanda'daki eşinden ayrılmış. Bir çocuğu var.

2003'ün kasım ayında da kapkaç-yankesicilik yaptırmak ve haraç toplama suçuyla hapse atıldı. Hapishane günleri içinde sevgilisi olan Seren Serengil'le evlendi ve boşandı.

CENGİZ İMREN ALBÜMLERİ

Üzgünüm

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Gönül Durmaz

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