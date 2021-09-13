Moğol İmparatorluğu'nu kurmak için bütün Moğolları birleştiren Cengiz Han, bozkır geleneğinden gelmektedir. Cengiz Han'ın hayatı günümüze kadar merakını korumuş, hakkında filmler ve kitaplar yazılmıştır. Bu haberimizde Cengiz Han Türk mü? Cengiz Han kimdir? Cengiz Han Türk müdür? sorularını cevaplayacağız...

CENGİZ HAN KİMDİR?

Cengiz Han (doğum adıyla; Temuçin), doğum tarihi net olarak bilinmese de tarih kaynaklarında 1162 yılında doğduğu; 18 Ağustos 1227 yılında öldüğü yer alır. Cengiz Han, Orta Asya'da yer alan bütün göçebe bozkırlar kavimlerini 13.yüzyılın başlarında birleştirdi ve bir millet haline getirdi. Daha sonra birleştirdiği ulusu tek siyasi kimlik altında topladı. Bu siyasi kimliğin adı, Moğol siyasi kimliği idi. Dünya tarihinde askeri açıdan en büyük dehalar arasıdna gösterilen Cengiz Han, hüküm süresi boyunca, 1206 - 1227 yılları arası Kuzey Çin'de yer alan Jin Hanedanı ve Batı Xia, Türkistan'da yer alan Kara Hıtay, Harezm, Maveraünnehir, İran ve Horasan'da yer alan Harzemşahlar'la Kafkasya'daki Gürcüler, Deşt-iKıpçak'ta yer alan Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine düzenlenen seferler sonucu Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyinece uzanan bir imparatorluk kurdu.

1227 yılında Kuzey Çin'de yer alan Tangutlar üzerine düzenlediği sefer sırasında rahatsızlandı ve hayata veda etti. Kurduğu imparatorluk, günümüzde Rusya hariç bütün ülke topraklarından daha geniş vaziyetteydi. Cengiz Han'ın ölümünden sonra çocukları ve torunları toprakları daha da genişleterek, tarih boyunca kayıt edilen bitişik sınırlara sahip olan en büyük İmparatorluk haline bürünmüştür.

CENGİZ HAN TÜRK MÜDÜR?

Genellikle tarihçiler tarafından Cengiz Han'ın Türk olduğu kabul edilmektedir. Cengiz Han Moğolca ve Türkçe konuşurdu. Ayrıca, Cengiz Han kendini tanıtırken Türk olarak bahsetmiştir. Çinliler tarafından Cengiz Han'ın soyu Türkler'e dayandırılır. Bu Türkler Kök-Türkler'in devamıdır.

Moğol ifadesini tarihe tanıtan kişi Cengiz Han olmuştur. Cengiz Han'dan önce Moğol ulusuna ne denildiği tam belli değildir. Cengiz Han'ın Moğol olarak tabir ettiği millet bir etniği değil, Osmanlı tabiri gibi bir milletin adını yansıtıyordu. Moğol milletinin içinde Türk olan boylar ve de Türkçe konuşanlar da yer almıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Cengiz Han'ın ailesi, Moğollardan bir kısmının üzerinde beylik eden bir Hanedanın kolu idi. Cengiz Han'ın ailesi bunu Türk devlet geleneğine uygun olarak gerçekleştiriyordu. Türk geleneklerinin devam ettiği bu hanedanlarda Cengiz Han'ın çocuklarından Ögeday ile Çağatay'ın isimlerinden anşalmaktadır. Bilindiği üzere, "Çağa" ve "Öğe" Türkçe kelimeler arasında yer almaktadır. Çağa; küçük çocuk, bebek anlamına gelirken, Öge ise; başka şeylerin kendisinden türediği ilk unsur anlamına gelmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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