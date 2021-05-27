Cengiz Çolak kimdir? Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.
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Cengiz Çolak kimdir? Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.

Cengiz Çolak kimdir? Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Varlık Fonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.

Rekabet Kurulu Üyeliğine de 4054 sayılı Rekabet Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Cengiz Çolak atandı. Cengiz Çolak hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

RESMİ GAZETE'DEKİ DİĞER KARARLAR

7 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu atama kararı ile birlikte yeni HSK'nın oluşumuna ilişkin süreç tamamlanmış oldu. Kurulun 7 üyesi de kısa bir süre önce Meclis Genel Kurulu'nda siyasi partilerin uzlaşısı sonucu yapılan seçimle belirlenmişti. Adalet Bakanı ve bir bakan yardımcısının doğal üye olduğu 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran'da göreve başlayacak. Kurul'un ilk toplantısında 1. ve 2. Daire başkanları belirlenecek. Bu isimlerden biri aynı zamanda HSK Başkanvekili olacak.

TBMM TARAFINDAN 7 ÜYE SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulunun 25 Mayıs'taki 83'üncü birleşiminde yapılan seçim sonucunda Ergün Şahin (Yargıtay üyesi), Ömür Topaç (Yargıtay üyesi), Sinan Esen (Yargıtay üyesi), Aysel Demirel (Danıştay üyesi), Cumhur Şahin (öğretim üyesi), Bilal Temel (avukat) ve Hamit Kocabey'in (avukat) TBMM tarafından HSK üyeliklerine seçildiği ifade edildi.

26 İLE YENİ BAŞSAVCI ATANDI

Ayrıca HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

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Cengiz Çolak kimdir? Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı. - Haberler
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