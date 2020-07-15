Çengelköy Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehitlerine ziyaret Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların kabirlerinin yer aldığı Çengelköy Mezarlığı'nda ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların kabirlerinin yer aldığı Çengelköy Mezarlığı'nda ziyaretler gerçekleştiriliyor. Şehit Osman Yılmaz'ın babası Mehmet Recep Yılmaz ve annesi Ayşe Yılmaz da oğullarının mezarını ziyaret etti.

Kaynak: AA