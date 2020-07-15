Çengelköy Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehitlerine ziyaret
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların kabirlerinin yer aldığı Çengelköy Mezarlığı'nda ziyaretler gerçekleştiriliyor.
15.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:33
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanların kabirlerinin yer aldığı Çengelköy Mezarlığı'nda ziyaretler gerçekleştiriliyor. Şehit Osman Yılmaz'ın babası Mehmet Recep Yılmaz ve annesi Ayşe Yılmaz da oğullarının mezarını ziyaret etti.
Kaynak: AA