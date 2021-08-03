Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada

Lübnan'da cenazesi kaldırılan bir adam hareket etmeye başlayınca, etrafındaki kalabalık neye uğradığını şaşırdı. Adamın nefes aldığını fark eden kalabalık, tabuttaki adama kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor. Adamın diriliş anına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.