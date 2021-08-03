Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada
Lübnan'da cenazesi kaldırılan bir adam hareket etmeye başlayınca, etrafındaki kalabalık neye uğradığını şaşırdı. Adamın nefes aldığını fark eden kalabalık, tabuttaki adama kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor. Adamın diriliş anına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
El Hirmil şehrinde, cenazesi kaldırılan bir adam hareket edince, etrafındaki kalabalık şaşkına döndü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler gündem yarattı.
TABUTTAKİ ADAMA KALP MASAJI YAPTILAR
Görüntülerde bir kadının ağlayarak "cansız bedene" dokunduğu görüldü. Adamın nefes aldığını ve kıpırdadığını fark eden kalabalık, tabuttaki adama kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan adamın hayatta olduğu teyit edildi. Talihli adam tedavi altına alındı.