Cenaze töreni için gelen gurbetçi çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Cenaze töreni için gelen gurbetçi çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, yeğenlerinin cenazesi için İsveç'ten gelen gurbetçi çiftin otomobilinin takla atması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

22.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:00
Cenaze töreni için gelen gurbetçi çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın ilçesinde, yeğenlerinin cenazesi için İsveç'ten gelen gurbetçi çiftin otomobilinin takla atması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İsmail Yağcı (57) idaresindeki 42 GG 274 plakalı otomobil, Ağılbaşı Mahallesi'nde, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredekilerin vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Yeter Yağcı (45), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeter Yağcı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan İsmail Yeter ise Konya'ya sevk edildi.

İsveç'te yaşadıkları öğrenilen çiftin, kanser nedeniyle vefat eden yeğenlerinin cenaze törenine katılmak üzere Kulu'ya geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cenaze töreni için gelen gurbetçi çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
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