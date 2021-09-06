Cenap Aşçı kimdir? THK Kayyum Heyesi eski Başkanı Cenap Aşçı kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Cenap Aşçı'nın biyografisi

Geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangınları sırasında yaptığı açıklamalar ile yoğun eleştirilere maruz kalan Cenap Aşçı Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanlığı heyetinden istifa etmesinin ardından en çok merak edilen isim oldu. Peki, Cenap Aşçı kimdir? THK Kayyum Heyesi eski Başkanı Cenap Aşçı kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Cenap Aşçı'nın biyografisi

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti eski Başkanı Cenap Aşçı istifasının ardından en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Cenap Aşçı ile ilgili vatandaşlar "Cenap Aşçı kimdir? THK Kayyum Heyesi eski Başkanı Cenap Aşçı kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Cenap Aşçı'nın biyografisi"gibi soru ve konuları araştırıyor. İşte Cenap Aşçı ile ilgili detaylar ve bilgiler.

CENAP AŞÇI KİMDİR?

Cenap Aşcı 1 Mart 1967 yılında Aksaray'da doğan, Türk bürokrat ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 63. Türkiye Hükûmeti'nde 28 Ağustos 2015 - 24 Kasım 2015 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak atandı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hayatı

Cenap Aşcı, 1 Mart 1967'de, Nadire ve Gültekin Aşcı'nın oğlu olarak Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükûmetine Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak bağımsız olarak atandı. 31 Mart 2016 tarihinden itibaren tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

16 Ekim 2019'da Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı olarak atandı.

Cenap Aşcı, 2021 Türkiye orman yangınları sırasında THK uçaklarını etkin kullanmadığı ve düğüne gittiği için basında eleştirilere hedef oldu.