Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı kaç yaşında, nereli? Cenap Aşçı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Cenap Aşçı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cenap Aşçı kaç yaşında, nereli? Cenap Aşçı hayatı ve biyografisi! Cenap Aşçı kimdir?

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CENAP AŞÇI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1967

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Aksaray

1966 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitiminin ardından Konya Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

1990 yılından bu yana enerji, gıda, nakliye ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Karacan Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Karacan, 2009 yılında Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına seçilmesinden hemen sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu(TOBB) Üyesi oldu. Bu görev sürecinde, TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyeliği ve Genç Girişimcilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürdü.

2013 yılında ikinci kez Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına seçilmesinin ardından yeniden TOBB Yönetimine girmiştir. Uluslararası Platformda ise Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya Bölgesinden sorumlu Fahri Konsolosluğu görevini yürütmektedir.

Profesyonel kariyerinin yanında, birçok sivil toplum kuruluşunda üst düzey yöneticilik görevi üstlenerek TOBB Büyük Anadolu Lojistik Başkanlığı, Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyeliği, Formula İstanbul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu ve çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Cenap Aşçı 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

01 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Karacan, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür.

AK Parti 3. Olağanüstü Kongresinde MKYK Üyeliğine, 20 Temmuz 2017 tarihinde de MYK üyeliği ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev almış ve bu görevini de 13 ay boyunca sürdürmüştür.

Karacan, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ikinci kez Eskişehir Milletvekili olarak seçilmiştir. 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ikinci kez MKYK üyeliğine seçilen Karacan halen bu görevini sürdürmektedir.

Karacan, evli ve iki çocuk babasıdır.