Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?

21.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:35

Baharın geldiğinin habercisi olan cemre havaya düştükten sonra suya ve toprağa düşecek. İlk cemrenin 19-20 Şubat tarihlerinde düşerken cemrenin suya ve toprağa ne zaman düşeceği merak edildi. İşte cemre hakkında merak edilenler. Cemreler ne zaman düşecek? 2020 Cemre tarihleri! Cemre düşmesi nedir gibi soruların yanıtları…

2020 CEMRE TARİHLERİ

Birinci Cemre: Havaya (19-20 Şubat),

İkinci Cemre: Suya (26-27 Şubat)

Üçüncü Cemre: (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NEDİR?

Cemre, ilkbahar başlangıcında, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan sıcaklık artışı kavramıdır. Cemre Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı "kor durumunda olan ateş" demektir.

CEMRE HAVAYA VE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK

Kış mevsiminin sona erdiğini ve baharın geldiğini haber veren cemre, halk arasında sıcak havalar ve baharın habercisi olarak kabul edilmektedir. 7'şer gün arayla düşen cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve en son olarak da toprağa düşer.

Havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek olan cemre, toprağa da 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

CEMRE HANGİ SIRA İLE DÜŞER?

Cemre Şubat ayında havaya ve suya, Mart ayında ise son olarak toprağa düşer.