Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir?

4 üyeden oluşan, 2005 yılında ilk albümlerini yayınlayan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir? Cemre Kemer hakkındaki tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

CEMRE KEMER KİMDİR?

Cemre Kemer, 17 Şubat 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu'nda okuduktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'ne girdi. Ortaokul ve liseyi bu bölümde bitirdi ve Klasik Bale eğitimine başladı. Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk balelerinde çeşitli roller alan Kemer, çeşitli müzik kliplerinde oyuncu olarak çalışmış, şan ve piyano dersleri almış ve reklam jingleları seslendirmiştir. 2005 yılında arkadaşlarıyla Hepsi grubunu kurdular. 2006 yılında Pepsi sponsorluğunda Sezen Aksu ile Türkiye turnesine çıktı. Ardından Kenan Doğulu ile birlikte 40 derece partileri'ne katıldı. 2007 ve 2008'de 2 sezon süren Hepsi 1 dizisinde Cemre'yi canlandırdı. Bu oyunculuk deneyiminin yanında Avrupa Yakası ve Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde konuk oyuncu oldu. Kısık Ateşte 15 Dakika filminde ve Trafikte 1 dakika gibi reklamlarda oynadı. Cemre, 2011 yılının sonlarına doğru Kral POP'la Hepsi 1 grubu ile Türkiye turnesine çıktı.

CEMRE KEMER EŞİ KİMDİR?

Emir Bedia ile geçtiğimiz aylarda evlenen Cemre Kemer, aile arasında dünya evine girdi. Grup Hepsi'nin solistlerinden biri olan Cemre Kemer, şuanda sportif kişiliği ve Hepsi Grubu üyeleri ile haberler ile adından söz ettirmektedir.

GRUP HEPSİ ŞARKILARI

2006 Tempo 2 1.Tempo (klipli)

2008 Winx Club Kayıp Krallığın Sırrı

2010 Winx Club 3D Sihirli Macera 2 1. Harikalar Diyarı (klipli)

2011 Şık Şık 1 1. Şık Şık (klipli) Volga Tamöz ve Murat Dalkılıç ile bir düet.

2013 Sarmaş Dolaş