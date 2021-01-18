Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir?

18.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:37
Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir?

Grup Hepsi üyelerinden biri olan Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir?

4 üyeden oluşan, 2005 yılında ilk albümlerini yayınlayan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir? Cemre Kemer hakkındaki tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

CEMRE KEMER KİMDİR?

Cemre Kemer, 17 Şubat 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu'nda okuduktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'ne girdi. Ortaokul ve liseyi bu bölümde bitirdi ve Klasik Bale eğitimine başladı. Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk balelerinde çeşitli roller alan Kemer, çeşitli müzik kliplerinde oyuncu olarak çalışmış, şan ve piyano dersleri almış ve reklam jingleları seslendirmiştir. 2005 yılında arkadaşlarıyla Hepsi grubunu kurdular. 2006 yılında Pepsi sponsorluğunda Sezen Aksu ile Türkiye turnesine çıktı. Ardından Kenan Doğulu ile birlikte 40 derece partileri'ne katıldı. 2007 ve 2008'de 2 sezon süren Hepsi 1 dizisinde Cemre'yi canlandırdı. Bu oyunculuk deneyiminin yanında Avrupa Yakası ve Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde konuk oyuncu oldu. Kısık Ateşte 15 Dakika filminde ve Trafikte 1 dakika gibi reklamlarda oynadı. Cemre, 2011 yılının sonlarına doğru Kral POP'la Hepsi 1 grubu ile Türkiye turnesine çıktı.

CEMRE KEMER EŞİ KİMDİR?

Emir Bedia ile geçtiğimiz aylarda evlenen Cemre Kemer, aile arasında dünya evine girdi. Grup Hepsi'nin solistlerinden biri olan Cemre Kemer, şuanda sportif kişiliği ve Hepsi Grubu üyeleri ile haberler ile adından söz ettirmektedir.

GRUP HEPSİ ŞARKILARI

2006 Tempo 2 1.Tempo (klipli)

2008 Winx Club Kayıp Krallığın Sırrı

2010 Winx Club 3D Sihirli Macera 2 1. Harikalar Diyarı (klipli)

2011 Şık Şık 1 1. Şık Şık (klipli) Volga Tamöz ve Murat Dalkılıç ile bir düet.

2013 Sarmaş Dolaş

Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Fahrettin Koca Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Emre Taşdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? Cemre Kemer eşi kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 09:37:28. #1.14#
title