Cemre Ebüzziya Exxen'de! İlginç Bazı Olaylar ne zaman başlayacak? Cemre Ebüzziya kimdir?
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Cemre Ebüzziya Exxen'de! İlginç Bazı Olaylar ne zaman başlayacak? Cemre Ebüzziya kimdir?

08.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:29
Cemre Ebüzziya Exxen'de! İlginç Bazı Olaylar ne zaman başlayacak? Cemre Ebüzziya kimdir?

Acun Ilıcalı tarafından kurulan, 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan bir dijital içerik platformu olan Exxen'e yeni bir isim katıldı. Cemre Ebüzziya Exxen'de! İlginç Bazı Olaylar ne zaman başlayacak? Cemre Ebüzziya kimdir?

EXXEN'de çocuklar, gençler ve tüm ailenin birlikte izleyebileceği her gün yeni içerikler ve sürpriz formatlar bulunmaktadır. Cemre Ebüzziya Exxen'de! İlginç Bazı Olaylar ne zaman başlayacak? Cemre Ebüzziya kimdir?

İLGİNÇ BAZI OLAYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İbrahim Büyükak ile İlginç Bazı Olaylarwww.exxen.com ve Exxen uygulanmasında izlenebilecek. Exxen erişimi 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. İbrahim Büyükak ile İlginç Bazı Olaylar da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Exxen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra izlenebilecek.

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir çok ünlü sanatçı, gazeteci ve iş adamlarının bulunduğu Ebüzziya ailesine mensuptur. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebüzziya ailesi'nin ismi Bakırköy'de bir cadde ve Basınköy'de bir sokağa verilmiştir. Kökleri Mevlana Celaleddin ile 12. yüzyılda Horasan'a göç eden Horasanlı At Çeken Hacı Hasanoğulları'na uzanmaktadır. Anne ve babası kendisi doğmadan boşanan Cemre Ebüzziya, Nilgül Utku'nun kızı, Menderes Utku ve Alev Ebüzziya'nın yeğeni, Ümit Utku'nun torunu. Konservatuvar eğitimini ABD'de aldı. Ekran macerası Muhteşem Yüzyıl'daki Helena karakteriyle başladı. 'Ben Onu Çok Sevdim' ve 'Galip Derviş' dizilerinde kısa süreyle oynadı. İlk uzun metrajlı filmi 'Bulantı' ardından 'Kasap Havası'nda da rol aldı.İlk dizi oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena karakteri ile gerçekleştiren Cemre Ebuzziya, bugüne kadar Mordkommission İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim, Bulantı, Kasap Havası ve İstanbul Kırmızısı gibi yapımlarda rol almıştır.Cemre Ebüzziya şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Songül karakterine hayat vermektedir. Cemre Ebüzziya, 1.63 metre boyunda ve 55 kilodur.

Cemre Ebüzziya Exxen'de! İlginç Bazı Olaylar ne zaman başlayacak? Cemre Ebüzziya kimdir?
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