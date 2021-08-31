Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Cemre Baysel, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Cemre Baysel hakkında merak edilenler. Cemre Baysel hayatı ve biyografisi. Cemre Baysel kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cemre Baysel merak konusu oldu. İşte Cemre Baysel hakkında merak edilen Cemre Baysel kimdir, Cemre Baysel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1999

Kaç yaşında: 22yaşında Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Nereli: İzmir

Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Cemre Baysel'ın karşısında başrolde yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Emine Erdoğan Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Metin Çekmez Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Marcao Ali Öztürk Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:55:05. #1.15#

title