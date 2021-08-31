Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel hayatı ve biyografisi! Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

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CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1999

Kaç yaşında: 22yaşında Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Nereli: İzmir

Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Cemre Baysel'ın karşısında başrolde yer aldı.