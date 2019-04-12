Cemiyetten Polise Kutlama

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u ziyaret ederek '10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl 10 Nisan'da kutlanmaya başlayan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u ziyaret etti. Polis Haftası nedeniyle Müdür Yavuz'u kutlayan ve çiçek takdim eden Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum. Türk polisi, Türk milletinin gururudur" dedi.

Polisin 'onur' haftası

Türk Polis Teşkilatı'nın modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulduğunu hatırlatan Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise, "Bu nedenle Türk Polis Teşkilatı mensupları olarak 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutluyoruz. Bu onur haftamızda Samsunumuzun çok değerli basın mensuplarının bizleri unutmayarak gerçekleştirmiş oldukları bu nazik ziyaret, hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Bizler emniyet mensupları için nasıl cansiperane çalışıyorsak değerli basın mensupları da ortaya koydukları kamu hizmeti nedeniyle her türlü takdiri hak ediyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA