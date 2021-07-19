Cemiyet hayatının ünlü simaları Mgallery The Bodrum Yalıkavak'ta buluştu
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Cemiyet hayatının ünlü simaları Mgallery The Bodrum Yalıkavak'ta buluştu

Cemiyet hayatının ünlü simaları Mgallery The Bodrum Yalıkavak'ta buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da yeni açılan Mgallery The Bodrum Yalıkavak'ta buluştu.

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da yeni açılan Mgallery The Bodrum Yalıkavak'ta buluştu.

Açıldığı günden bu yana cemiyet ve sanat camiasından pek çok ismin tercihi olan MGallery The Bodrum Yalıkavak, önceki akşam We Are The Walkers sponsorluğunda seçkin bir davete ev sahipliği yaptı. Accor Grubu'nun Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin'in ve ünlü şef Batuhan Piatti'nin davetiyle gerçekleşen akşama Ahmet Güneştekin, Ali ve Arzu Dürüst, Mehmet Kutman, Murat ve Yasemin Delibalta, Mine Kalpakçıoğlu, Banu Yentur, İskender ve Mehveş Pisak, Mustafa ve Dilek Toner, Caroline Stanbury gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimleri katıldı. Ünlü şef Batuhan Piatti'nin geceye özel hazırladığı eşsiz menü ve We Are The Walkers'ın özel tatları eşliğinde keyifli bir akşam geçiren misafirler, MGallery The Bodrum Yalıkavak'ın etkileyici ambiyansında unutulmaz bir Bodrum akşamı geçirdi. - MUĞLA

Cemiyet hayatının ünlü simaları Mgallery The Bodrum Yalıkavak'ta buluştu
Cemiyet hayatının ünlü simaları Mgallery The Bodrum Yalıkavak'ta buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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