Cemile Canyurt "eğitimlere Başladığımızda, Gıda Mühendisliği Yapıyordum"

Televizyonun unutulmaz komedi yapımlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar programı yeni kadrosuyla ilk kez Şubat 2019'da ekrana gelmişti. Yılmaz Erdoğan'ın başlarında olduğu, Çok Güzel Hareketler 2 ismiyle devam eden BKM ekibinden birbirinden yetenekli oyuncular çıkarken, bunlardan biri de Cemile Canyurt oldu.

Tiyatroya 13 yaşınızda başlamışsınız ve bir dönem ailenizden tam olarak destek alamayıp çalışmalarınıza gizli devam etmişsiniz. Ülkemizde ebeveynlerin tiyatro ve güzel sanatlar mesleklerine karşı ön yargılı olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet, çok vazgeçirmeye çalıştılar. 'İş bulamazsın, aç kalırsın, ben yapma demiyorum, hobi olarak yine yap' cümlelerini çok duydum ama kararlıysanız vazgeçmiyorsunuz, hatta daha da istiyorsunuz başarmayı. Şimdi tam tersi her oyun öncesi arayıp başarılar diliyor babam. Okuduğu fıkraları, yaşadığı komik hikayeleri paylaşıyor benimle 'bundan skeç olur bak' diyor. Babama bunları söyletmek çok değerli benim için. Şuan ebeveynlerin eskisi kadar ön yargılı olduklarını düşünmüyorum. Tam tersi çocuklarını teşvik edenlerin sayısı giderek artıyor. Hatta çoğu tanıdığım ailede ebeveynler çocuklarının sanatla uğraşması konusunda daha istekli. Çocuğun hayali, yapmak istediği meslek ne olursa olsun, ailenin onu desteklemesi köstek olmaktan iyidir.

BKM yolcuğunuzdan önce sürekli BKM'ye gidip gösterileri izliyormuşsunuz. Hayal etmek başarmanın yarısıdır desek doğru olur mu?

Tabii ki, her şey hayal kurmakla başlıyor zaten. Ben çocukluğumdan beri hep başarılı bir oyuncu olmanın hayalini kurdum, hala da öyle. Sadece evde oturup, birilerinin beni sahneye çıkarmasını beklemedim. Harekete geçtim. Nereye gideceğimi biliyordum, ama nasıl gideceğimi bilmiyordum. Önce bunu öğrendim. Eğitim aldım, araştırdım, sahneye çıktım, tabiri caizse koşturdum! Zor zamanlar oldu, ama sevince hiçbir zorluk gözünüzü korkutmuyor. Meslekte 50 yılını devirmiş gibi konuştum biliyorum : ) Her şey daha yeni başlıyor tabii. Hayal kurmaya ve koşturmaya devam!

Skeç esnasında bazı sahnelerde ciddi durmak tüm oyuncular için zor olmalı. Sahnede skeç oynanırken sürekli gülmek durumunda kaldığınız bir ekip arkadaşınız var mı, varsa kim?

Bazen aksilikler olduğunda kimse tutamıyor kendini. Özellikle replik unutulduysa ve Metin varsa karşımda tutamam kendimi. O da hemen güler zaten : ) ya da Evliya'nın kadın rollerinde zor tutuyorum kendimi.

Yılmaz Erdoğan ile çalışmak nasıl bir duygu?

Çok değerli gerçekten. Biz eğitimlere başladığımızda, ben gıda mühendisliği yapıyordum ve eğitimlere iş nedeniyle bazen geç kalıyordum. Bir süre sonra işi bıraktım, çünkü geri kalıyordum. İyi ki bıraktım işi diyorum. Öncelikle yazmayı öğretti bize, bu inanılmaz bir nimet. Çok güzel hareketler öncesi yazmak aklımda yoktu. Aynı zamanda disiplinli, çalışkan ve yaptığı her işi ciddiye alan bir usta. Hep yeni şeyler üretme konusunda teşvik eder, iyi de olsa kötü de olsa her zaman arkamızda durur. Böyle birinin yanında çalışmak sizi hep ileriye götürür. Çok şanslıyım o konuda.

Yeni projeniz "UFO", 23 Şubat'ta izleyici ile buluşacak. Daha önce Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde de rol almıştınız. UFO'da canlandırdığınız karakter nasıl biri?

Ufo'da karakterimin adı Tülay. Adana şivesi denedim ilk defa. Farklı bir rol olduğu için çok özeldi benim için. Çekimlerden sonra bir kaç hafta etkisi gitmedi zaten, "gelüyürüm, gidiyürüm" bir süre devam etti. Ekip olarak heyecanla bekliyoruz filmi, klişe olacak ama biz çekerken çok eğlendik, umarım izleyenler de çok eğlenir : )