Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatı ve biyografisi! Doktor ve Hekim Cemil Taşçıoğlu ÇAPA Tıp Fakültesinin herkes ve tüm öğrenciler tarafından sevilen hocası Cemil Taşçıoğlu koronavirüse yenik düştü. Sevilen hocanın vefatı herkesi yasa boğdu. Cemil Taşçıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu corona virüse yenik düştü. Fakültenin sevilen hocalarından olan Cemil Taşçıoğlu'nun vefat büyük üzüntü yarattı. Türk tıp akademisine büyük emek vermiş olan hocanın ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimi ile Okmeydanı Araştırma Hastanesi'ne verildi.

CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve sayılan Prof. Cemil Taşcıoğlu "hocaların hocası" olarak anılıyordu. Prof. Cemil Taşcıoğlu 1952 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi ve ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine dönen Cemil Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.

Cemil Taşçıoğlu emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Cemil Taşcıoğlu, dahiliye alanına önemli katkılar sağladı. Alanıyla ilgili birçok yazılı eseri de bulunan Cemil Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.