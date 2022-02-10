Cemil Ayvalı kimdir? Emre Cemil Ayvalı kaç yaşında ve nereli? Emre Cemil Ayvalı hayatı ve biyografisi!

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EMRE CEMİL AYVALI KİMDİR?

Emre Cemil Ayvalı, 10 Nisan 1988 İzmir doğumludur. İlköğrenimini Aliağa Gazi İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde tamamlamış, lisans eğitimini desteklemek amacıyla İngiltere'de yabancı dil eğitimi almıştır. Yüksek Lisans Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Emre Cemil Ayvalı, AK Parti iktidarları döneminde değişen sosyoloji üzerine tez çalışmasında bulunmuştur.

İŞ HAYATI

2012-2015 yilları arasında TBMM'de, sırasıyla Milletvekili Danışmanı ve AK Parti Grup Danışmanı olarak görev yapan Ayvalı, 64. Hükümet Dönemi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak çalışmış, UKTAŞ Denetim Kurulu Üyeliği'ni icra etmiştir. Bu görevinin ardından Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği yapmış, sonrasında Cumhurbaşkanlığı'nda Uzman olarak çalışmıştır. 2018 yılından bu yana kendisine ait bir danışmanlık firmasında ticari hayatına devam etmektedir.

EMRE CEMİL AYVALI

SİYASET

2006-2008 yılları arasında AK Parti Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları ve 2008-2012 yılları arasında İzmir İl Gençlik Kolları'nda başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılında bir makalesiyle, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Işığı Yak Blog Yarışması'na katılmış ve üçüncülük ödülünü dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştır. 2012-2014 yılları arasında ise AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yapmıştır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde İzmir 1. Bölge 6. Sıradan Milletvekili Adayı olmuştur. Eylül 2018 – Haziran 2020 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

KİTAP ÇALIŞMASI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemini (2009-2018) incelediği ve CHP'li ve FETÖ'cü aktörlerin ele alınan dönemde yaşanan kritik olaylar bazında söylem analizini yaptığı "Yönünü Şaşıran OK" isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Evli ve 1 kız babasıdır. Yakın siyasi tarih ve sinema ile ilgilenmektedir.

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